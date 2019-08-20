В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками и угрожает залить все бензином

Фото: FlixBus / Facebook

Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил местный телеканал Globu.

По его данным, нападение на автобус произошло рано утром на мосту Рио-Нитерой протяженностью 13 км. Согласно предварительной информации, нападавший является офицером военной полиции. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место инцидента, ведут переговоры с мужчиной, который угрожает "залить автобус бензином".

На данный момент, нападавший уже отпустил трех заложников. Однако пока телеканал не уточняет, какие требования выдвигает преступник и сколько человек еще находятся в автобусе.

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Мы также сообщали, что в Мелитополе полицейские освободили сотрудницу Национальной лотереи, которую должник приковал к себе наручниками и угрожал сжечь.

Как выяснилось, в помещение ворвался 58-летний местный житель и требовал от 25-летней девушки погасить его долги по кредитам. Девушка отказалась. Тогда мужчина приковал ее наручниками к себе, достал из сумки бутылки с горючей смесью, облил помещение, вынул зажигалку и заблокировал дверь.

Напомним, ранее в Днепре агрессивный мужчина из окна второго этажа выстрелил в таксиста, а потом захватил заложницу и угрожал "перестрелять всех", кто к нему приблизится.

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