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В Чили в игровом клубе произошла стрельба: погибли пять человек

Сегодня, 07:36

Полицейские разыскивают открывшего огонь мужчину

/ Фото: pexels.com

В Пуэнте-Альто, пригороде чилийской столицы Сантьяго, мужчина открыл стрельбу в зал игровых автоматов. Погибли пять человек, сообщили источники в местных правоохранительных органах.

По словам очевидцев, огонь по посетителям игрового заведения открыл вошедший туда неизвестный мужчина. Как рассказали в полиции, злоумышленник произвел в помещении не менее 42 выстрелов.

Возможной причиной стрельбы стал конфликт, который произошел незадолго до этого снаружи заведения. Сейчас полицейские разыскивают поиски нападавшего. Копы не исключают, что у мужчины могли быть сообщники.

Напомним, недавно в результате стрельбы в ночном клубе District 45 в канадском городе Торонто ранения получили по меньшей мере семь человек

Напомним, в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техас погибли 19 человек, еще 40 получили ранения.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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Чили стрельба розыск погибшие стрелок

Источник: ТАСС

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