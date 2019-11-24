В Чили во время протестов ограбили госбанк: вынесли 200 тысяч долларов

В Чили во время протестов, которые проходят в стране с середины октября, неизвестные ограбили банк на 200 тысяч долларов. Об этом сообщает France 24 и El Comercio.
По информации газеты El Comercio, в Сантьяго грабители проникли в здание с помощью кислородных резаков. Из госбанка злоумышленники вынесли 150 млн чилийских песо (около 190 тысяч долларов), 16 тысяч долларов, 3,8 тысячи евро и два оружия.
По данным Министерства внутренних дел страны, было зарегистрировано еще как минимум пять нападений на магазины и два поджога торговых центров.
Напомним, протесты в чилийской столице вспыхнули несколько месяцев назад, когда власти решили поднять цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо (1,17 доллара США).
В акциях протеста в Чили 25 октября приняли участие более одного миллиона человек. Такую оценку количества протестующих привела мер столицы Чили Сантьяго Карла Рубилар.
Мы сообщали, что число погибших в ходе беспорядков, сотрясающих Чили, достигло 19 человек. Последней жертвой стал гражданин Перу, умерший в больнице.
Также известно, что минимум 1659 человек были госпитализированы с ранениями и травмами, полученными в ходе протестов в Чили с 17 октября. 40 пострадавших получили пулевые ранения, 473 человек были ранены дробью, 305 — из огнестрельного оружия, тип которого не был установлен.
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