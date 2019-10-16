В Германии подрались курдские и турецкие мигранты из-за военной операции Эрдогана в Сирии

В результате драки пострадали пять человек, среди них один сотрудник полиции

Демонстрация курдов в Берлине. Фото: REUTERS/Michele Tantussi, Christian Mang

В немецком городе Херне, федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия, во время акции протеста против военной операции Анкары на севере Сирии, 15 октября вспыхнули драки между курдскими мигрантами и посетителями турецкого кафе, передает DW.

В результате драки пострадали пять человек, среди них один сотрудник полиции.

Отмечается, что в городе Херне проходила санкционированная властями акция протеста, на которую собрались около 350 человек, преимущественно курдов.

По данным полиции, демонстрантов стали провоцировать посетители одного из киосков и турецкого кафе, в результате чего вспыхнули драки. Демонстранты разгромили турецкое кафе, разбив окно и находящуюся в нем мебель. Полиция открыла несколько дел, но задержать никого по горячим следам не получилось.

Реклама

Официальные власти Германии ставят под сомнение законность военной операции Турции в Сирии.

"Мы не можем признать, что текущая ситуация в Сирии узаконивает военное вторжение, направленное на курдские формирования, с точки зрения международного права", – заявил представитель МИД ФРГ.

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Эрдоган также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама