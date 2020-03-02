В Идлибе снова погиб турецкий военный

По меньшей мере один турецкий военнослужащий умер в сирийской провинции Идлиб, где недавно началась эскалация конфликта, и погибли десятки турецких военных. Причиной инцидента назван обстрел турецких солдат.
Об этом заявило Министерство национальной обороны Турции. Других подробностей пока не сообщается.
Напомним, что ранее в ответ на авиаудар по позициям турецких войск в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли 36 военнослужащих, Турция начала операцию "Весенний щит" против режима диктатора Башара Асада. С начала военной операции турецкие военные уничтожили больше 2 тысяч сирийских солдат, 8 вертолетов, 103 танков и 3 установки ПВО.
Добавим, что ранее сообщалось о том, что турецкие военные сбили в Сирии два бомбардировщика Су-24 подконтрольных Асаду сил. Утверждается, что оба пилота успели катапультироваться и выжили.
Перед этим беспилотник вооруженных сил Турции уничтожил российский зенитный комплекс "Панцирь-С1" на территории Сирии. В ответ Сирия закрыла воздушное пространство над северо-западной частью страны, включая Идлиб.
Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк