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В Идлибе снова погиб турецкий военный

2 марта, 23:46

Елена Кузьмич

Военный погиб в результате обстрела

По меньшей мере один турецкий военнослужащий умер в сирийской провинции Идлиб, где недавно началась эскалация конфликта, и погибли десятки турецких военных. Причиной инцидента назван обстрел турецких солдат.

Об этом заявило Министерство национальной обороны Турции. Других подробностей пока не сообщается.

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Напомним, что ранее в ответ на авиаудар по позициям турецких войск в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли 36 военнослужащих, Турция начала операцию "Весенний щит" против режима диктатора Башара Асада. С начала военной операции турецкие военные уничтожили больше 2 тысяч сирийских солдат, 8 вертолетов, 103 танков и 3 установки ПВО.

Добавим, что ранее сообщалось о том, что турецкие военные сбили в Сирии два бомбардировщика Су-24 подконтрольных Асаду сил. Утверждается, что оба пилота успели катапультироваться и выжили.

Перед этим беспилотник вооруженных сил Турции уничтожил российский зенитный комплекс "Панцирь-С1" на территории Сирии. В ответ Сирия закрыла воздушное пространство над северо-западной частью страны, включая Идлиб.

Эрдоган сделал заявление о Сирии. Источник: Агентство Анадолу

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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Россия Сирия Турция война гибель солдат

Источник: ТАСС

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