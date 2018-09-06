В Иране рассказали, когда будет принято решение по военной операции в Идлибе

Сотрудничество, которое осуществляют РФ и Иран, в последние годы оказало существенное влияние на ход событий в регионе, заявили в Тегераны

Председатель Собрания исламского совета (Меджлиса) Ирана Али Лариджани рассчитывает, что 7 сентября на саммите в Тегеране будет принято окончательное решение по ситуации в сирийском Идлибе.

"Очень надеюсь, что завтра на саммите в Тегеране, в котором будет принимать участие и господин (президент РФ Владимир, Ред.) Путин, он сможет достичь со своими коллегами определенного окончательного согласия по тем событиям, которые происходят в Идлибе", - сказал в четверг Лариджани на двусторонней встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

По словам председателя Меджлиса, то сотрудничество, которое осуществляют РФ и Иран, "в последние годы оказало существенное влияние на ход событий в регионе".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут "очень злы", если в Идлибе произойдет кровопролитие.

По словам Трампа, сложившаяся ситуация в этой провинции "очень печальная".

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Как сообщалось, российская авиация нанесла 20 ударов по позициям повстанцев в Идлибе. В бомбардировках принимали участие три самолета. Они вылетели с расположенной в провинции Латакия авиабазы "Хмеймим"

Ссылаясь на местные источники, турецкое агентство Anadolu пишет, что российские самолеты бомбили не только позиции сирийской оппозиции, но и жилые кварталы. В результате авиаударов погибли и были ранены не менее трех десятков человек.

В частности, авиаудары были нанесены в нескольких районах на западе Идлиба и районе Зейзун на севере провинции Хама.

Портал Al-Masdar News утверждает, что было нанесено около 50 ударов, что делает данную бомбардировку российских ВКС самой массированной с начала года.

В Министерстве обороны РФ эту информацию пока никак не комментировали.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предостерег от безрассудной атаки на Идлиб.