В Канаде поддержали украинских узников Кремля

В Торонто каждый желающий может подписать открытку для украинского политзаключенного

В Торонто во время украинского фестиваля проходит акция по подписанию открыток украинским политическим заключенным. Об этом сообщает "Укринформ".

На территории украинского фестиваля Bloor West Village волонтеры установили палатку и приглашают всех желающих открыткой поддержать украинских политзаключенных. Организатором акции выступил Конгресс Украинских Канады

Примечательно, что одной из многих подписантов была депутат парламента Канады от Либеральной партии Джули Дзерович – она подписала открытку для Олега Сенцова.

Напомним, недавно первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила тревожную ситуацию с тяжелым состоянием здоровья Владимира Балуха, Олега Сенцова, а также нежелание россиян организовать обмен.

Как рассказывала недавно Геращенко, Кремль намерен разыграть карту заложников на украинских выборах. Она считает, что Путин может отдать украинцев, но лояльным Москве украинским политикам, которых хотят привести к власти в Украине.

Также стало известно о новом предложении Украины к России по заложникам. Киев готов помиловать двух граждан РФ и отправить на родину, но в обмен на украинских военных.



