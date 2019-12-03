В Казахстане перевернулся автобус, есть погибшие

/ Фото: 24.kz

Минимум семь человек стали жертвами ДТП в Кызылординской области Казахстана, где перевернулся автобус, 28 пассажиров пострадали. Об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

"В салоне находились 35 человек. Погибших семеро, из которых один скончался по дороге в больницу, 28 пострадали", — сказал он.

По его словам, информации о гражданстве погибших и пострадавших на данный момент нет.

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Напомним, что ранее в Канаде столкнулись школьный автобус и автокран.

Добавим, что утром 1 декабря по пути из российской Читы в Сретенск автобус KIA Grandbird съехал с моста и упал на покрытую льдом реку Куэнга. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

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В результате случившегося погибли 21 человек из 44, которые находились в салоне в момент ДТП. Среди погибших — двое детей.

А ранее в этом году на окраине Москвы произошла другая крупная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате ДТП пострадали четверо граждан Украины.

Заметим, ранее в этом году на Донбассе в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Еленовка" подорвался гражданский микроавтобус. Из-за взрыва погибли два человека.

За десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 2716 человек. Кроме того, мы писали о самых распространенных причинах аварий с пострадавшими у нас в стране, среди которых лидирует превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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