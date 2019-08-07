Фото: Twitter Global Times

В Китае 12 тысяч полицейских тренировались разгонять протестующих https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3 2019-08-07T08:59:00+03:00 Другие страны Учения провели в граничащим с Гонконгом городе Шэньчжэнь

В китайском городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом, власти страны провели тренировку для 12 тысяч правоохранителей. Копы учились разгонять протестующих, сообщает South China Morning Post.

Люди, которые изображали протестующих, были одеты в черную одежду и защитные шлемы. Эта экипировка похожа на ту, что используют протестующие в Гонконге. "Протестующие" забросали полицейских различными предметами, пытались бить их палками и даже бросали самодельные газовые бомбы. Полиция же использовала в ответ дым и слезоточивый газ.

По словам чиновников, учения проходят в рамках подготовки к празднованию 70-летия Народной республики, которое пройдет 1 октября.

Также мы сообщали, что во время акций протеста в понедельник в Гонконге были задержаны 148 человек. В полиции подтвердили, что для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ. Кроме того, стражи порядка произвели около 150 выстрелов резиновыми пулями по участникам акций протеста.

Отметим, что в Гонконге массовыми протестами отмечают 22 года с тех пор, как эта бывшая британская территория перешла под юрисдикцию Китая.

Напомним, в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией. Впоследствии, в 1898 году Лондон подписал договор об аренде этого региона на 99 лет. За это время Гонконг совершил экономический скачок, и стал не только одним из финансовых центров азиатского региона, но и мира. Гонконг вошел в рейтинг самых дорогих для жизни городов на планете.

В 1997 году срок аренды закончился, и Британия передала Гонконг Китаю. Правда, при условии широкой автономии для региона сроком на 50 лет, то есть – до 2047 года. Власти Гонконга оставили за собой большие полномочия. Местные органы управления осуществляют контроль, в частности, над полицией и миграционной политикой. Однако, именно несогласие демократически настроенных жителей Гонконга с планами властей относительно миграционной политики и привело к массовым протестам, захлестнувшими улицы города в последнее время. Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконка в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

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