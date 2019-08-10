В Китае бушует тайфун "Лекима": много жертв и пропавших без вести, тысячи пострадавших

Не менее 16 людей пропали без вести

В провинции Чжэцзян на востоке Китая из-за тайфуна "Лекима" погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Кроме того, не менее 16 человек числятся пропавшими без вести. От удара стихии в провинции пострадали 3 миллиона 36 тысяч человек. Также стихия разрушила не менее 200 жилых домов, еще 3,2 тысяч зданий нанесен различный ущерб.

Напомним, из потенциально опасных районов на востоке Китая из-за тайфуна "Лекима" заранее эвакуировали более 1 миллиона человек. Мощный тропический циклон, уже девятый по счету в этом сезоне, в ближайшие два дня принесет сильные ливни и шквалистый ветер в восточные провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай.

Мы уже сообщали, что супертайфун "Лекима" обрушился на материковую часть Китая. Он уже достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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