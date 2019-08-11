В Китае число жертв тайфуна "Лекима" возросло до 30

На востоке Китая жертвами мощного тайфуна "Лекима" стали 30 человек, еще 18 – считаются пропавшими без вести. Об этом сообщили в Центральном телевидении Китая. Ранее мы писали о 28 погибших.

Действие стихии на себе почувствовали более 5,3 млн человек. Местные власти эвакуировали в безопасные районы более 1,2 млн человек. Также ливни затопили 185 тысяч гектаров сельхозугодий, а сильные порывы ветра повредили около 36 тысяч жилых строений.

Отметим, что мощный тропический циклон уже девятый по счету в этом сезоне. В ближайшие дни он принесет сильные ливни и шквалистый ветер в восточные провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай.

Ранее мы сообщали, что супертайфун "Лекима" обрушился на материковую часть Китая. Он уже достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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