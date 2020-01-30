В Китае дефицит медицинских масок: местные жители надевают их по нескольку штук

Количество пораженных коронавирусом за минувшие сутки значительно выросло, таким образом, сейчас по всему миру около восьми тысяч инфицированных. Число погибших возросло до 170 человек. И хотя в Украине коронавируса пока не обнаружили, паники избежать не удалось – в аптеках очереди за медицинскими масками. В Китае их давно разобрали, и в ход пошли подручные средства.

Заведующий аптеки Александр Ломако признается, что противовирусные маски скупают целыми упаковками. Едва успевают заказать новые:

"Если мы раньше в месяц продавали максимум сотню, то за вчерашний день где-то триста с хвостиком. В основном это предприятия покупают, для коллектива, для офиса".

Стоит обычная маска гривну и 30 копеек. Стерильная – на гривню дороже. Менять их нужно минимум раз в три часа. Именно таков срок годности одной такой маски. Поэтому на один рабочий день необходимо три маски. Маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать рот и нос.

"Маска защищает от слюны, от мокроты выделяемой. И со слюной и мокротой больной человек распространяет вирус. Если говорить о защите от распространения вирусов, то, конечно, маски не срабатывают, потому что вирус – это более мелкие частицы", – говорит Марина Крапивнер, терапевт.

В Азиатском регионе защитные маски пользовались популярностью и до распространения коронавируса. В Японии это считается модным аксессуаром.

"Вопрос моды, какой то загадочности, есть такое. Их носят круглый год, каждый день. В связи с этим вирусом стали носити немного больше людей, но я не сказал бы, что есть ажиотаж", – рассказывает Алекс, житель Японии.

А вот в Пекине в связи с коронавирусом аптеки пусты.

"Их катастрофически не хватает, и вот сегодня аптекарь большими буквами написал, что нет масок никаких, нет термометров и нет дезинфекторов", – жалуется жительница Пекина Марина.

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Маски в Поднебесной продали все, что были в запасах, даже детские. Кассиры в супермаркетах их надевают по две сразу. А стоят они от 10 до 300 юаней. А это – до тысячи гривен на наши деньги. При таких ценах местные даже устраивают масочный туризм и летят за дефицитом в Японию.

"Я помогаю моим друзьям и семье приобрести маски. Потому что в Китае они очень дорогие. Одна маленькая упаковка стоит примерно 15 долларов. Здесь они дешевле, и купить проще", – делится Кристин Юууки, китайская туристка.

Однако те, кому не хватило маски или денег на нее, – не растерялись. Некоторые нацепили на голову пластиковую пятилитровую бутылку из-под воды. А кто-то заменил маску на пакет и даже на большой двадцатилитровый бутыль.

Напомним, в международный аэропорт "Борисполь" сегодня, 30 января, прибыл очередной борт из Китая. В пресс-службе аэропорта рассказали, как и кто встречает и проверяет самолеты, которые прибывают из Китая. Там отмечают, что персонал, задействованный в обслуживании таких рейсов, проинструктирован о порядке действий в случае выявления на борту воздушного судна лиц с признаками инфекционной болезни и укомплектован респираторными масками и резиновыми перчатками.

О масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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