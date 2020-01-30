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Минздрав объяснил украинцам, спасет ли маска от коронавируса

30 января, 21:26

Использовать маски нужно вместе с другими средствами защиты

/ Фото: Getty Images

Передача нового коронавируса между людьми происходит только воздушно-капельным путем. Маски не дают стопроцентной защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, поэтому использовать их нужно вместе с другими средствами защиты, чтобы не создавать ложного чувства безопасности..

Советы для украинцев обнародовал Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook в четверг вечером, 30 января.

"Передача нового коронавируса между людьми происходит только воздушно-капельным путем, маска не дает абсолютной защиты, поэтому использовать ее следует с другими средствами защиты, чтобы не создавать ложного чувства безопасности", – говорится в сообщении.

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В случае использования маски как индивидуального средства защиты, в ЦОЗ отмечают важные правил применения:

  • она должна покрывать нос и рот;
  • должна плотно прилегать, без отступлений по краям;
  • менять маску следует как только она стала влажной;
  • не трогать центральную часть маски руками;
  • не использовать маску повторно.

Также медики рассказали, кому показано носить маски.

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Фото: facebook.com/ukrgmc.official

"Людям с любыми респираторными симптомами необходимо носить маску, чтобы не распространять инфекцию. Здоровым людям нужно избегать больших скоплений, особенно в закрытых помещениях. Всем медицинским работникам необходимо носить обычную маску при работе с пациентами с подозрением и использовать респиратор уровня N95 и выше при проведении манипуляций, таких как бронхоскопия и т.д", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ призывают украинцев быть ответственными по отношению к себе и окружающим людям.

Напомним, в международный аэропорт "Борисполь" сегодня, 30 января, прибыл очередной борт из Китая. В пресс-службе аэропорта рассказали, как и кто встречает и проверяет самолеты, которые прибывают из Китая. Там отмечают, что персонал, задействованный в обслуживании таких рейсов, проинструктирован о порядке действий в случае выявления на борту воздушного судна лиц с признаками инфекционной болезни и укомплектован респираторными масками и резиновыми перчатками.

Напомним, что о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай Минздрав защита инфекция маска коронавирус

Источник: Сегодня

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