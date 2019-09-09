В Китае произошло землетрясение: есть жертвы, десятки пострадавших

Фото: PDChina\Twitter

В результате землетрясения, которое утром 8 сентября произошло в Китае, погиб 1 человек.

Количество раненных возросло до 63 человек, сообщает Wahington Post.

Землетрясение привело к массовым разрушениям в нескольких китайских городах. 2400 человек были эвакуированы.

Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 4,7 произошло около казахстанско-узбекской границы.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья острова Тайвань. Эпицентр стихии располагался в 16 км к юго-востоку от города Суао, где проживают более 40 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане в 300 км к югу от японской столицы, угрозу цунами не объявляли.

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили из глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждениях. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

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