В Китае роботы дезинфицируют больницы с коронавирусом: видео

Использование роботов поможет снять нагрузку на медицинский персонал и снизит риск заражения

Робот-дезинфектор. Скрин

В Китае, где зафиксирована эпидемия нового коронавируса, начали использовать роботов для дезинфекции помещений больниц.

Как сообщает New China TV, китайская компания, занимающаяся производством систем искусственного интеллекта, передала четырех роботов для дезинфекции больницы на востоке провинции Шаньдун.

Как отмечается, это поможет снять нагрузку на медицинский персонал и снизит риск заражения новым коронавирусом.

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Ранее сообщалось, что Китай приступает к клиническим испытаниям противовирусного препарата Ремдесивир, который разработала американская фармацевтическая компания Gilead Sciences. В общей сложности 761 пациент был включен в клинические испытания, которые будут проведены в ряде больниц Уханя.

Тем временемколичество выздоровевших после заражения новым коронавирусом более чем в два раза превышает число погибших.

Согласно последней информации, во всем мире выздоровели 1219 человек, погибли 565.

Ранее Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс., 563 человека умерли, на карантине в стране находятся свыше 186,3 тыс. человек.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Ряд государств эвакуировали из провинции Хубэй своих граждан.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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