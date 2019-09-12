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В Колумбии лесной пожар едва не уничтожил известную статую Христа

12 сентября, 07:06

Массивное пламя чуть сожгло популярное туристическое место

В Колумбии лесной пожар охватил туристическую местность в Кали и угрожал известному памятнику Иисуса Христа.

Об этом сообщает Reuters.

Массивное пламя сжигало лес и угрожало другим районам Колумбии, например, зоопарку в Кали. 

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В огне оказались массивные участки холма, на котором находится памятник Христу Царю в Кали, что в 450 километрах к юго-востоку от Боготы.

Местные СМИ сообщили, что пожарная служба направила бригады для тушения огня. За несколько часов пожар был потушен. О потерпевших пока не сообщается. 

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Добавим, что статуя Христа  – немного уменьшенная копия знаменитой скульптуры Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Статуя стала символом мирной жизни и прощения грехов всем колумбийцам. В ознаменование пятидесятилетия окончания тысячедневной войны (гражданской войны в Колумбии) 25 октября 1953 г. на ее вершине был открыт образ Христа из железа и бетона, с массой 464 тонн и высотой 31 метров, считая 5-метровый пьедестал.

Напомним, что ранее масштабные пожары были и в Турции. Так, в августе в Турции произошло 300 пожаров, в результате которых были уничтожены сотни гектаров леса.

Последний пожар августа произошел в районе Алании в провинции Анталия. Пожар был быстро потушен. Первый пожар сентября случился утром 1 сентября в районе Бурсы, он также был быстро ликвидирован.

А в Украине, как мы писали ранее, в Черниговской области вспыхнули масштабные пожары на торфяниках. Самая сложная ситуация – в Семеновском районе, где площадь пожаров составила уже более десяти гектаров.

Мы также сообщали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области.

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Колумбия статуя иисус христос лесной пожар

Источник: Сегодня

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