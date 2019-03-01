Ким Чен Ын может отказаться от дальнейших переговоров с США – МИД КНДР

В Северной Корее ждут частичной отмены санкций, введенных Соединенными Штатами

Фото: AFP

Ким Чен Ын может отказаться от дальнейших переговоров с США – МИД КНДР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/675/633/5c76756331923.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/675/633/5c76756331923.jpg 2019-03-01T15:08:00+02:00 Другие страны В Северной Корее ждут частичной отмены санкций, введенных Соединенными Штатами

Позиция США по вопросу денуклеаризации подталкивает лидера КНДР Ким Чен Ына к возможному отказу от диалога с Вашингтоном. Такое мнение выразила в пятницу в Ханое агентству Ренхап заместитель министра иностранных дел народной республики Цой Сон Хи, которая курирует в ведомстве вопросы денуклеаризации и отношения с США.

"У меня такое чувство, что председатель Ким Чен Ын может передумать (относительно необходимости вести диалог с Вашингтоном)", - сказала Цой Сон Хи, оговорившись, что это ее личное мнение. Цой Сон Хи отметила, что КНДР заслуживает хотя бы частичной отмены введенных ранее в ее отношении санкций за то, что уже больше года соблюдает мораторий на пуски баллистических ракет и испытания ядерного оружия.

Замминистра указала, что ее страна "сделала уже достаточно добровольных шагов" для снижения напряженности, в частности, воздерживаясь от ракетных и ядерных испытаний на протяжении 15 месяцев. "Я раздумываю над тем, стоит ли вообще продолжать переговоры", - отметила замминистра, сославшись на новогоднее послание Ким Чен Ына, в котором он сказал, что в случае отсутствия ответных шагов со стороны США в вопросе денуклеаризации КНДР будет вынуждена избрать "другой путь".

Представитель МИД в интервью обвинила администрацию Трампа в подмене задач в ходе саммита, отметив, что в ходе подготовки встречи речь шла лишь о демонтаже ядерного комплекса в Йонбёне, а на переговорах американцы подняли вопрос также о других объектах.

Чиновница отметила, что Ким Чен Ын предложил США "наилучший вариант", который заключался в сносе Йонбенского комплекса под надзором международных инспекторов, и что ответ американской стороны заставил лидера КНДР "усомниться" в том, как в Вашингтоне подсчитали ценность этого объекта. "Теперь мы много думаем над американским ответом", - сказала она.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео сообщил, что делегация США на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое 28 февраля восприняла его слова как требование отмены всех санкций в отношении Пхеньяна, что было неприемлемо.

Ранее мы писали, почему провалились переговоры Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole.

Дональд Трамп заявил, что саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений.

При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

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