В наибольшем канадском городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей

Постановление о срочной эвакуации уже получили жители 12 жилых домов

Фото: Pixabay

Власти канадского Монреаля ввели режим чрезвычайной ситуации в городе из-за половодья рек и проливных дождей. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC со ссылкой на распоряжение мэра мегаполиса Валери Плант.

По данным городской администрации, разлив рек угрожает некоторым районам в западной части Монреаля. Постановление о срочной эвакуации уже получили жители 12 жилых домов. По прогнозу синоптиков, за сутки в городе может выпасть еще до 35 мм осадков в виде дождя.

В четверг власти канадской столицы Оттавы также объявили о введении режима ЧС из-за половодья и проливных дождей, которые угрожают жителям, проживающим у реки Оттава. Для ликвидации возможных последствий стихии в город прибыли около 400 военнослужащих Вооруженных сил Канады, которые занимаются строительством защитных сооружений вдоль берега реки.

Введение режима ЧС означает, что для ликвидации возможных последствий стихии власти городов или регионов Канады могут привлекать Вооруженные силы страны, а также дополнительные средства из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в результате внезапного наводнения, вызванного прорывом ледовой "дамбы", целый город на юге Канады оказалось под водой. Стихия поразила город Босвилль в провинции Квебек.

"Ледовая пробка под мостом прорвалась и вода в реке Шодьер быстро поднялась на 20 см, выйдя из берегов и затопив дороги и около 230 домов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вода прибывала очень быстро, затапливая машины на ходу.

Напомним, в феврале в Пакистане также случилось наводнение, жертвами которого стали по крайней мере 28 человек.

Мы также писали о недавнем стихийном бедствии в Афганистане - в результате наводнений на западе страны только за прошлые сутки погибли пять человек и еще множество пропали без вести.

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