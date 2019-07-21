В Нигерии бандиты устроили бойню: десятки погибших

Нападавшие открыли огонь по мирным жителям, а также подожгли местный рынок

Фото: AFP

Не менее 37 человек погибли в результате нападения неизвестной вооруженной группировки на несколько населенных пунктов, расположенных на северо-западе Нигерии. Об этом в воскресенье сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

По их данным, атаке подверглись, по меньшей мере, три деревни в штате Сокото. Нападавшие открыли огонь по мирным жителям, а также подожгли местный рынок.

Северо-западный регион Нигерии является одним из наиболее опасных в стране. Население, проживающее в этой части государства, часто подвергается нападениям преступных группировок.

Ранее сообщалось, что террористами-смертниками, которые подорвали себя в Нигерии, убили 30 человек и ранили еще 39, оказались трое детей – две девочки и мальчик.

Как сообщалось, террористическая атака с участием смертников произошло на севере Нигерии – в городе Кондуга 15 июня, около 21 часов произошли взрывы в зале, где болельщики смотрели футбол. Позже прогремело еще два взрыва – смертники подорвали себя в толпе в баре.

Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям в баре. Инцидент случился в баре города Трентон в штате Нью-Джерси. По данным источника, звонок о стрельбе поступил в полицию в 00:25 по местному времени. В результате пострадали по меньшей мере десять человек. Когда правоохранительные органы прибыли на место, обнаружили, что пять женщин и пять мужчин получили ранения.

Кроме этого, мы сообщали, что в американском Вашингтоне сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом. Как стало известно, сотрудники службы, в задачу которой входит охрана главы государства, сделали мужчине несколько устных предупреждений, после чего открыли огонь. О том, В каком состоянии сейчас находится мужчина, не сообщается. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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