В Пекине из-за вируса объявили максимальную угрозу, "на замке" уже 13 городов

Власти Пекина и Шанхая объявили максимальный уровень реагирования на угрозу

/ Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Пекин и Шанхай – два крупнейших города Китая – вводят дополнительные меры предосторожности на фоне распространения в стране смертельного типа коронавируса.

В частности, в столице Поднебесной, где заразились уже 29 человек, объявили высший – первый – уровень реагирования на угрозу общественному здоровью. В связи с этим в городе будут предприниматься чрезвычайные меры по противодействию распространению заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вспышка смертельного вируса в Китае: что нужно знать

Реклама

Также из-за угрозы распространения инфекции в Пекине закрыли крупные культурные учреждения и отменили все публичные мероприятия по случаю Китайского Нового года.

В Шанхае, где подтвердили уже 20 случаев инфицирования штаммом 2019-nCoV, тоже объявили первый уровень реагирования и ввели строгие карантинные меры сроком на 14 дней, усилили санитарные инспекции на транспорте и тоже отменили все массовые мероприятия.

В тренде Американские войска в Сирии перехватили российского генерала: подробности

Ранее местные власти на неопределенный срок закрыли туристические и спортивные объекты, достопримечательности, музеи, театры и парки развлечений.

Кроме того, высший уровень реагирования объявлен также во всей провинции Хубэй, где находится город Ухань, откуда и распространился вирус. Помимо этого населенного пункта местные власти приняли решение закрыть еще 12 городов

Напомним, что на данный момент официально подтверждена гибель 26 человек в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV. Еще 849 человек считаются инфицированными в Китае.

С масштабами распространения инфекции, методами борьбы, онлайн-картой и другими подробностями вы можете ознакомиться в специальной онлайн-хронике на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама