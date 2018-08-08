В покушении на президента Венесуэлы признался экс-глава полиции – СМИ

Луккезе описал атаку с беспилотниками как часть продолжительной вооруженной борьбы против Мадуро

Экс-глава муниципальной полиции Венесуэлы и оппозиционный активист заявил, что участвовал в запуске беспилотников на военном параде, который президент Николас Мадуро назвал покушением на себя.

Об это он сказал в интервью Reuters, пишет агентство.

Сальваторе Луккезе сказал, что организовал нападение вместе с антимадуровским движением "сопротивление". Это активисты, студенты, бывшие военные, известные организацией протестов.

Луккезе описал атаку с беспилотниками как часть продолжительной вооруженной борьбы против Мадуро.

При этом он отказался описать свою точную роль в операции или назвать других участников, сославшись на необходимость защитить их личности.

"У нас была цель, и в тот момент мы не смогли реализовать ее на 100 процентов", – сказал Луккезе.

Он подчеркнул, что "вооруженная борьба будет продолжаться".

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В агентстве отмечают, что Министерство информации Венесуэлы не ответило на просьбу о комментарии.

Кроме этого, малоизвестная группа, названная "Национальным движением солдат в футболках", на выходных также взяла на себя ответственность за атаку беспилотниками. Они тоже называют себя частью "сопротивления".

Один из активистов организации не захотел комментировать признание Луккезе. Последний тоже отказался говорить, связан ли с движением солдат.

Луккезе сажали в тюрьму после того, как он отказался разгонять протест в 2014 году. Сейчас, по словам екс-полицейского, он уехал из Венесуэлы и живет за границей.

Ранее в этом году Луккезе покинул оппозиционную партию "Народная воля", заявив, что он не согласен с ее диалогом с администрацией Мадуро.

Хуан Гуайдо, один из лидеров партии сказал, что активист был исключен из-за "разногласий с партией и национальным руководством", но больше не уточнил.

Напомним, в субботу, 4 августа, в столице Венесуэлы Карасе произошло покушение на президента Николаса Мадуро на параде в честь 81-й годовщины создания боливарианской гвардии. Мадуро не пострадал, а ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". Сам президент Венесуэлы обвинил колумбийского главу государства Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению.

В свою очередь Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президента, назвав их безосновательными и абсурдными.



Стоит отметить, что СМИ опровергли информацию о покушении на Мадуро. По словам пожарных, произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.