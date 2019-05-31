В Северной Корее казнили спецпредставителя КНДР по США
Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц
Спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хек Чхоль, был казнен в марте вместе с четырьмя чиновниками МИД Северной Кореи, участвующими в саммите в Ханое. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на газету Chosun Ilbo.
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Также сообщается, что еще один высокопоставленный чиновник, первый заместитель Ким Чен Ына – Ким Ен Чхоль – был приговорен к каторжным работам.
Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.
Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.
Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.
Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Северной Корее казнили спецпредставителя КНДР по США". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В КНДР уверяют, что США используют против Северной Кореи максимальное давление
В КНДР заявили, что США продолжают изменять условия санкций в отношении республики в худшую сторону
Санкции остаются: Трамп сделал заявление по Северной Корее
Американский лидер также отметил позитивные сдвиги в отношениях между КНДР и США
Премьер-министр Японии сделал заявление по встрече с Ким Чен Ыном
После встречи с Трампом Синдзо Абэ решительно настроен относительно возможных переговоров с лидером Северной Кореи
Советник Трампа выступил против мнения "босса" по КНДР
Он считает, что Корея нарушила резолюцию ООН.