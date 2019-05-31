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В Северной Корее казнили спецпредставителя КНДР по США

31 мая, 04:43

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц

Фото: AFP

Спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хек Чхоль, был казнен в марте вместе с четырьмя чиновниками МИД Северной Кореи, участвующими в саммите в Ханое. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на газету Chosun Ilbo.

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Также сообщается, что еще один высокопоставленный чиновник, первый заместитель Ким Чен Ына – Ким Ен Чхоль – был приговорен к каторжным работам.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом. 

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.


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Тег США, переговоры, мид, КНДР, чиновник, саммит, Трамп, Ким Чен Ын

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Источник:

Интерфакс

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