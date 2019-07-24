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В Совбезе ООН осудили осудили снос Израилем палестинских домов

24 июля, 01:52

Снос на оккупированных территориях противоречит нормам международного права и резолюциям Совбеза О

День независимости Израиля
День независимости Израиля. Фото: Pixabay

Пять членов СБ ООН – Германия, Великобритания, Бельгия, Польша и Франция – во вторник осудили снос Израилем палестинских построек в Восточном Иерусалиме.

"Мы как государства-члены Евросоюза решительно осуждаем снос Израилем палестинских домов в районе Вади-аль-Хуммус на юго-востоке Иерусалима", – говорится в заявлении членов СБ ООН, распространенном после заседания по Ближнему Востоку.

"Во всех случаях, кроме нескольких исключительных, снос на оккупированных территориях противоречит нормам международного права и резолюциям Совбеза ООН", – подчеркивается в документе.

Верховный суд Израиля постановил в июне, что палестинцы нарушили запрет на сооружение населенных пунктов, и постройки должны быть снесены. Суд предложил жителям этих населенных пунктов демонтировать жилища, крайний срок для этого истек в пятницу минувшей недели, после чего власти Израиля приступили к сносу зданий.

В ночь на 13 июня истребители ВВС Израиля нанесли удары по подземной структуре в военном лагере ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории радикалами в среду вечером.

Напомним, палестинские радикалы из сектора Газа с утра 4 мая выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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Тег Израиль, Палестина

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Источник:

Интерфакс-Украина

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