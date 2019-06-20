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В столкновениях в Тбилиси есть первые пострадавшие

20 июня, 23:59

Некоторым пострадавшим врачи на месте оказали первую помощь

Фото: twitter.com/KhatiashviliS

Грузинские СМИ сообщили о первых данных о пострадавших в столкновениях между полицией и участниками митинга перед зданием парламента в Тбилиси.

По предварительным данным, пострадали с обеих сторон несколько десятков человек. Некоторым пострадавшим врачи на месте оказали первую помощь. Официальных данных о пострадавших пока нет.

Грузинская полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

Между тем, ряд посольств стран Евросоюза в четверг вечером призвали стороны к спокойствию и сохранению мира в стране.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси участники митинга с требованием отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе пытаются ворваться в здание высшего законодательного органа Грузии. Как передают грузинские телеканалы, полиция пытается сдержать митингующих.

Ранее премьер Грузии приехал в осажденный митингующими парламент

Напомним, ранее в грузинской столице прошла демонстрация, участники которой потребовали у избранного в прошлом президента Саломе Зурабишвили уйти в отставку, из-за нежелания разместить в стране военную базу США.

Это посчитали проявлением пророссийской позиции Зурабишвили, а этого в Грузии не любят. Как и российских байкеров, колонну которых в апреле не пропустили через грузинскую границу.

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Тег Грузия, протест, парламент, пострадавшие

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Источник:

Интерфакс

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