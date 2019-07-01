В Тбилиси произошло землетрясение

Землетрясение оценивается магнитудой 2,9

Фото: Pixabay

В столице Грузии Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 2,9. Об этом сообщают Новости-Грузия.

"По данным Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение оценивается магнитудой 2,9", – говорится в сообщении. Толчки были зафиксированы в 15:33 по тбилисскому времени.

Согласно предварительной информации, эпицентр землетрясения находился в центре Тбилиси, в Ваке-Сабурталинском районе.

Накануне сообщалось, что в Грузии выпал снег в июле. Такой погоды в поселке Бахмаро не припомнят даже старожилы.

Ранее сообщалось, что побережье Тайваня встряхнуло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,7 баллов. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана в 140 километрах от береговой линии уезда Тайдун, а очаг залегал на глубине 44,5 километров. Колебания почвы ощущались на территории уездов Тайдун, Хуалянь, Пиндун, Цзяи, Юньлин, Чжанхуа, а также в городе Тайчжун.

Напомним, в ранее мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. 18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7. Подробнее – в сюжете:

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