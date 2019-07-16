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В Тегеране заявили, что Трамп не желает войны с Ираном

16 июля, 03:13

Глава иранского МИД думает, что президент Трамп не хочет войны, но те, кто его окружают, были бы не против

Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф полагает, что президент США Дональд Трамп не желает начала войны с Тегераном, однако лица в окружении американского лидера хотят этого. Такое мнение глава иранского МИД выразил в интервью телеканалу NBC.

"Я не думаю, что президент Трамп хочет войны, но я полагаю, что те, кто его окружают, были бы не против", — сказал Зариф. "Думаю, президент Трамп публично заявлял, что они добиваются этого, но я не думаю, что у них получится, поскольку в конечном счете возобладает благоразумие", — добавил он. Министр констатировал, что Иран является "гордым государством". "Мы не отнесемся легкомысленно к военному удару", — подчеркнул Зариф.

По мнению министра, в настоящее время нельзя сказать, что страны близки к военному конфликту. Он также отметил, что Иран не имеет отношения к нападению на танкеры в Оманском заливе в июне. Как подчеркнул Зариф, опубликованные США материалы, якобы свидетельствующие о том, что иранский корабль приблизился к одному из танкеров, "ничего не доказывают". "Наши военно-морские силы участвовали в спасательной операции", — пояснил он.

Зарифу также был задан вопрос о том, почему, по его мнению, Трамп отказался от намерений нанести удар по Ирану в конце июня. "Полагаю, возобладало благоразумие. Люди поняли, что это не будет ограниченной операцией", — сказал министр.

Глава МИД Ирана также сообщил, что Тегеран готов к консультациям с Вашингтоном, если США отменят введенные ранее против страны рестрикции. "Когда санкции будут сняты, тогда появится возможность для переговоров", — сказал он. Зариф констатировал, что из-за американских карательных мер страдают граждане Ирана, в том числе "люди, которые нуждаются в лекарствах, в особом уходе".

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились. Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее об усилении давления на Тегеран предупреждал и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, это станет ответом Вашингтона на решение Ирана начать обогащение урана выше уровня в 3,67%, оговоренного СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий).

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.


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Тег Иран, США, война, Трамп, окружение

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Источник:

ТАСС

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