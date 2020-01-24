В Ухане больные вирусом падают прямо на улице, люди в панике дерутся за еду: что происходит

/ Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Из-за распространения вируса 2019-nCov в закрытом на въезд и выезд Ухане, где и произошла вспышка инфекции, начался дефицит продуктов.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил преподаватель Уханьского университета Гайоз Цуцунашвили, который приехал в Китай как лектор от Германской службы академических обменов DAAD.

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Мужчине с семьей удалось покинуть Ухань до того, как был введен запрет. Сейчас из города нельзя выезжать даже иностранцам.

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"Люди, оставшиеся в городе, рассказали мне, что военные перекрыли аэропорты и вокзалы, общественный транспорт тоже приостановил работу. Не ходят автобусы, не работает метро. Люди в панике скупают продукты в супермаркетах. Жители запасаются едой, они боятся", – говорит Цуцунашвили.

Он утверждает, что сейчас в супермаркетах Уханя "гораздо больше людей, чем обычно".

"Иногда даже доходит до драки. Люди хотят купить определенные продукты, но покупателей слишком много, и в ход идут кулаки", – добавил Цуцунашвили, отметив дефицит свежих фруктов и овощей в городе.

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Его слова подтверждают ролики из супермаркетов с опустевшими прилавками.

Кроме того, на опубликованных в соцсетях видео из города видно, что городской госпиталь наполнили люди, которые хотят получить помощь, даже если у них только легкие симптому ОРВИ.

На этом фоне Центральное телевидение Китая CCTV сообщило о планах властей построить в Ухане специальную больницу для заболевших смертельной пневмонией. Здание может появиться уже за две недели.

Но одном из самых жутких видео, снятых в Ухане, пешеход, по всей видимости, один из инфицированных, падает на землю прямо посреди улицы. Также видно, как ему на помощь приходят медики в костюмах биозащиты.

Напомним, что на данный момент официально подтверждена гибель 26 человек в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV. Еще 849 человек считаются инфицированными в Китае, а в 13 городах объявлен карантин.

С масштабами распространения инфекции, методами борьбы, онлайн-картой и другими подробностями вы можете ознакомиться в специальной онлайн-хронике на сайте "Сегодня".

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