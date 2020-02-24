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В Ухане зафиксировали почти двести случаев повторного заражения коронавирусом

24 февраля, 13:57

Число заболевших в Китае к 24 февраля составило 77,1 тысячи человек

В китайском городе Ухань по данным на 24 февраля зафиксировали 195 повторных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Число заболевших в Китае к 24 февраля составило 77,1 тысячи человек, количество смертей достигло 2 592.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что около 2 тысячи человек ежедневно вылечиваются в Китае от коронавируса, а заболевает несколько сотен. По словам главы китайского диппредставительства, значительно снизилась смертность от заболевания, в провинции Хубэй она сейчас составляет менее 3%, а в других провинциях – 0,55% от числа заболевших.

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Напомним, власти Китая заявили, что ученые разработали вакцину против нового коронавируса.

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Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, коронавирус обнаружен в 29 странах.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня".

Видео: Reuters

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Китай коронавирус Ухань

Источник: УНН

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