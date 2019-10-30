В Украине прекращена работа посольства Израиля

В посольстве надеются, что "кризис будет решен как можно быстрее"

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Посольство Израиля в Украине останавливает работу дипломатического ведомства в Киеве из-за внутреннего конфликта с Министерством финансов Израиля. Об этом об этом говорится в сообщении на Facebook-странице посольства.

"Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, согласованные и подписанные Генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, меняющую протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не предоставляются, и никто не будет иметь права въехать в посольства/консульства", – говорится в заявлении.

Отмечается, что решение министерства не оставило другого выбора.

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"К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеуказанных мероприятий, поскольку жизненным интересам государства Израиль причинен вред", – отмечается в сообщении.

В посольстве надеются, что "кризис будет решен как можно быстрее".

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Напомним, недавно в Израиле прошли выборы в Кнессет.

Центральная избирательная комиссия Израиля опубликовала окончательные результаты голосования 17 сентября, в ходе которого партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху получила 32 места, а блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца – 33 места в парламенте. Однако кандидатура Нетаньяху в качестве премьера получила поддержку 55 депутатов Кнессета, а кандидатуру Ганца поддержали 54.

Напомним, премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху предложил своему основному сопернику на парламентских выборах – лидеру блока центристских партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу – создать правительство широкого единства. Однако тот отказался.

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты – правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" – получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

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