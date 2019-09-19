Выборы в Кнессет Израиля: Нетаньяху сделал неожиданное предложение сопернику

Нетаньяху получит только 55 мест в Кнессете из 120

/ Фото: AFP

Премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху предложил в четверг. 19 сентября, своему основному сопернику на парламентских выборах лидеру блока центристских партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу создать правительство широкого единства.

"Давайте встретимся. Мы должны создать правительство широкого единства", - цитирует обращенные к Ганцу высказывания Нетаньяху государственное радио Израиля "Кан".

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в парламент президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства, которое для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета – то есть минимум 61 человек из 120.

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Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты – правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" – получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Незадолго до выборов, в начале сентября, премьер-министр Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах намерен распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

Наблюдатели отмечают, что такие планы Нетаньяху наверняка будут крайне болезненно восприняты палестинцами. Его соперники в выборах заявили, что заявления Нетаньяху по поселениям и Иорданской долине являются предвыборным ходом, а сам Нетаньяху за все время во главе правительства воздерживался от аннексии каких-либо территорий.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Украина сейчас имеет возможность для быстрого развития экономического потенциала. Для этого он посоветовал изучить опыт израильского правительства.

Ранее с Нетаньяху встретился президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что товарооборот между странами превысил миллиард долларов.

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