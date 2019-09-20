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Выборы в Кнессет Израиля: подсчитано 99,8% голосов – кто побеждает

20 сентября, 13:27

В выборах участвовали 29 партий

Фото израильских СМИ

Фото израильских СМИ

Партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху по результатам подсчета 99,8% голосов на состоявшихся 17 сентября выборах в Кнессет (парламент Израиля) 22-го созыва отстает на два парламентских кресла от основного конкурента - блока "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганца. Об этом сообщила в пятницу Центральная избирательная комиссия еврейского государства.

Согласно "почти окончательным" данным, "Кахоль-Лаван" получает 33 из 120 кресел в Кнессете, "Ликуд" - 31. На третьем месте - "Объединенный арабский список", которому после подсчета 99,8% голосов отходят 13 депутатских мандатов. Девять кресел в парламенте получает ультрарелигиозная партия ШАС, по восемь мест - партия русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана и ультраортодоксальная партия "Объединенный иудаизм Торы", семь кресел - блок правых партий "Ямина" экс-министра юстиции Аелет Шакед, шесть - блок левых партий "Авода-Гешер", пять - "Демократический союз".

В выборах участвовали 29 партий, но остальные не преодолели электоральный барьер в 3,25%.

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Как отмечает государственное радио Израиля "Кан", центристские и левые партии при поддержке арабского блока, который никогда ранее не входил в правительство, могут рассчитывать на поддержку 57 депутатов Кнессета. Правые и религиозные партии, на которые опирается Нетаньяху, контролируют 55 мест в парламенте. Ни центристы, ни правые пока не в состоянии сформировать коалицию из минимально необходимого 61 депутата.

Ожидается, что окончательные результаты подсчета голосов будут обнародованы 25 сентября. 

Напомним, премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху предложил в четверг, 19 сентября, своему основному сопернику на парламентских выборах – лидеру блока центристских партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу - создать правительство широкого единства. Однако, тот отказался. 

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты – правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" – получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Незадолго до выборов, в начале сентября, премьер-министр Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах намерен распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

Наблюдатели отмечают, что такие планы Нетаньяху наверняка будут крайне болезненно восприняты палестинцами. Его соперники в выборах заявили, что заявления Нетаньяху о поселениях в Иорданской долине являются предвыборным ходом, а сам Нетаньяху за все время во главе правительства воздерживался от аннексии каких-либо территорий.

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выборы Израиль парламент результаты кнессет Нетаньяху

Источник: ТАСС

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