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В Венесуэле суд попросил лишить Гуайдо иммунитета

Сегодня, 02:44

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны

Фото: AFP
В Венесуэле суд попросил лишить Гуайдо иммунитета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c13/929/5c9c13929f434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c13/929/5c9c13929f434.jpg Другие страны Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны

Председателю Конституционной ассамблеи будет направлено ходатайство о снятии парламентской неприкосновенности с Хуана Гуайдо за невыполнение решений суда. 

Верховный суд Венесуэлы попросил Конституционную ассамблею республики лишить лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности из-за нарушения запрета на выезд из страны. Соответствующее решение инстанция вынесла в понедельник.

"Председателю Конституционной ассамблеи будет направлено ходатайство о снятии парламентской неприкосновенности с Хуана Гуайдо за невыполнение решений суда", — приводит слова председателя суда Майкела Морено газета "Насиональ".

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны. Несмотря на это, 22 февраля он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, а затем вернулся в Венесуэлу.

За последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз. 

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Отключения продолжились и на этой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества.

После пятничного блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег Венесуэла, суд, Мадуро, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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