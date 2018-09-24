В Венесуэле задержали главного подозреваемого в покушении на Мадуро

Сегодня, 03:24

В частности, был задержан главный подозреваемый в организации покушения Хенриберт Эммануэль Ривас, который носит псевдоним Морфео

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, фото AFP
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, фото AFP

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о задержании трех подозреваемых в покушении на президента страны Никола Мадуро 5 августа 2018 года.

В частности, был задержан главный подозреваемый в организации покушения Хенриберт Эммануэль Ривас, который носит псевдоним Морфео, передает AVN.

Во время допроса он признался, что с ним связался человек, который рассказал, что ведет набор людей для атаки на президента Николаса Мадуро.

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Он отметил, что находился в тренировочном лагере, в котором получал ежемесячно деньги и учился управлять беспилотными аппаратами.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле по делу о покушении на Мадуро задержали 10 человек.

Напомним,  4 августа в столице Венесуэлы Карасе произошло покушение на президента Николаса Мадуро на параде в честь 81-й годовщины создания боливарианской гвардии. Мадуро не пострадал, а ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". Сам президент Венесуэлы обвинил колумбийского главу государства Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению.

В свою очередь Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президента,  назвав их безосновательными и абсурдными.

Стоит отметить, что СМИ опровергли информацию о покушении на Мадуро. По словам пожарных, произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.
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