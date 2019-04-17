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В ядерном центре КНДР может проводиться переработка радиоактивных веществ

Сегодня, 00:16

Специалисты указали на большой строительный кран, расположенный на дороге к западу от здания реактора

Фото: Pixabay

Эксперты расположенного в американской столице Центра стратегических и международных исследований допустили возможность транспортировки радиоактивных веществ на территории ядерного центра КНДР в Йонбёне, что может быть связано с производством ядерного топлива для боеголовок. Об этом говорится в заявлении исследовательского центра.

Эксперты провели анализ спутниковых снимков, сделанных 12 апреля, на которых они обнаружили пять специализированных железнодорожных вагонов у завода по обогащению урана и радиохимической лаборатории. Ранее, отмечается в документе, такого рода вагоны были связаны с перемещением плутония и его переработкой в лаборатории в ядерное топливо. В связи с этим эксперты в настоящее время "не исключают возможности" транспортировки радиоактивных материалов в лабораторию для последующего производства ядерного топлива.

Специалисты также указали на большой строительный кран, расположенный на дороге к западу от здания реактора. Они пока не могут объяснить причины его присутствия на территории ядерного центра.

Ранее интернет-портал 38 North ("К северу от 38-й параллели"), который действует при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, сообщал, что основные объекты ядерного центра не работают, а деятельность на его территории имеет ограниченный масштаб.

В ядерном центре Йонбён расположен построенный в 1986 году атомный реактор, завод по производству оружейного плутония, мощности по обогащению урана, которые, как уверяют в Пхеньяне, имеют гражданское назначение. Однако, помимо этого, по данным США и Республики Корея, в районе Йонбёна имеются многочисленные подземные объекты для выработки оружейного урана.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом. 

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.


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Тег КНДР, полигон, ядерная программа

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Источник:

ТАСС

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