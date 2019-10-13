В Японии 26 человек погибли из-за тайфуна "Хагибис"

В спасательных операциях участвуют более 110 тысяч человек

В Японии тайфун "Хагибис" унес жизни 26 человек, еще 21 – пропавшие без вести. Об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на спасательные службы и местные власти.

Как отмечается, в воскресенье Япония направила десятки тысяч военнослужащих и спасателей для спасения людей, оказавшихся в тяжелом положении, и борьбы с наводнениями, вызванными тайфуном.

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"77-летняя женщина в Иваки, префектура Фукусима, погибла после того, как упала примерно с высоты 40 метров, будучи поднятой на вертолете, поскольку спасатель не смог правильно прикрепить вешалку к проводке, в которой она находилась", – говорится в ведомстве.

"Более 110 000 полицейских, пожарных, сотрудников береговой охраны и персонала в настоящее время участвуют в спасательных операциях", – сказал премьер-министр Синдзо Абэ.

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Тайфун приближается с юго-востока страны со скоростью 25 км/час. Порывы ветра в его центральной части доходят до 55 м/с.

Кроме того, мы сообщали, что в Китае из-за приближающегося к восточному побережью страны тайфуна "Митаг" объявлен желтый уровень опасности. На побережье восточной провинции Чжэцзян стихия может обрушиться 1 октября. В частности, сильные ливни и штормовой ветер ожидаются и в Шанхае.

Напомним, недавно на юг и юго-запад Японии обрушился мощный тайфун "Тапа". Из-за стихии в стране пострадали по крайней мере 30 человек.

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