В Японии автомобиль врезался в колонну детей

Полиция задержала водителя автомобиля – 69-летнюю женщину

Фото NHK.

Автомобиль, за рулем которого была пожилая женщина, врезался в группу детей в Японии госпитализированы как минимум двое, передает местный канал NHK.

Инцидент произошел около 10.00 по местному времени (4.00 по Киеву) в городе Нисиномия префектуры Хёго. По данным местной полиции, автомобиль врезался в колонну детей, которые шли по тротуару в сопровождении воспитателя. По меньшей мере две девочки пяти и шести лет госпитализированы. О тяжести их травм информации пока не поступала.

Полиция задержала водителя автомобиля - 69-летнюю женщину. Ведется расследование обстоятельств ДТП.

Как мы писали ранее, полиция Японии будет в усиленном режиме патрулировать все места массовых скоплений детей и маршруты до образовательных учреждений после резни в парке. Инцидент произошел на автобусной остановке, расположенной в небольшом парке в городе Кавасаки близ Токио. Вооруженный двумя ножами мужчина напал на находившихся на остановке в ожидании автобуса детей и взрослых. В результате инцидента погибли два человека — 11-летняя ученица начальной школы и 39-летний сотрудник МИД Японии, который работал переводчиком, в частности, бирманского языка при бывшем главе ведомства Фумио Кисиде. Еще по крайней мере 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Сам нападавший покончил с собой после того, как его окликнул и попытался остановить водитель подъехавшего школьного автобуса.

Как мы писали ранее, поезд сошел с рельсов на линии метро в японском городе Иокогама, расположенном рядом с Токио. В поезде находились около 120 пассажиров. В результате инцидента никто из них не пострадал.

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