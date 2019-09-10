В Японии от жары погибли 4 человека

В Японии столбик термометра в дневные часы в начале сентября по-прежнему поднимается выше 30 градусов Цельсия

/ Фото: AFP

Минимум 4 человека погибли, еще 3,5 тысячи попали в больницы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю. Об этом заявило Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.

Число пострадавших за период со 2 по 8 сентября выросло в связи с жаркой погодой, предшествовавшейтайфуну "Факсай", который обрушился на Японию в воскресенье.

Столбик термометра в дневные часы в начале сентября по-прежнему поднимается выше 30 градусов Цельсия, а иногда достигает 35. Ситуацию усугубляет высокая влажность.

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Большинство пострадавших и жертв — люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться длительное время на солнце.

В общей сложности в этом году от жары в Японии скончались около 100 человек, десятки тысяч попали в больницы.

/ Фото: AFP В тренде Информатака и отказ в оружии: как Москва давит на Баку за азербайджанский газ

Напомним, что ранее во многих европейских странах были побиты температурные рекорды. Так, столбик термометра в Париже достиг отметки 42,6 градуса по Цельсию, в Нидерландах была зафиксирована температура 40,4 градуса, в ФРГ – 42,6 градуса, в Бельгии - 40,6 градуса. В Великобритании также был установлен июльский температурный рекорд - в Кембридже воздух прогрелся до 38,1 градуса Цельсия.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары.

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