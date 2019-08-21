В Японии считают, что КНДР смогла создать ядерные боеголовки

В Японии считают, что от Пхеньяна исходит серьезная, надвигающаяся угроза

/ Фото: AFP

Министерство обороны Японии впервые хочет включить в свой ежегодный доклад "Белая книга" пункт о том, что КНДР смогла добиться миниатюризации ядерного оружия, а также создать ядерные боеголовки. Об этом сообщила газета "Ёмиури симбун".

По мнению оборонного ведомства, от Пхеньяна исходит серьезная, надвигающаяся угроза. Ранее в министерстве отмечали прогресс КНДР в разработке вооружений и указывали на необходимость следить за ситуацией на Корейском полуострове на фоне договоренностей между лидерами США и КНДР по денуклеаризации.

Касательно миниатюризации и создания ядерных боеголовок, то в предыдущем докладе звучала формулировка, что КНДР "приближается к реализации этих планов".

Новая "Белая книга" будет опубликована примерно через месяц. Документ объемом более 500 страниц описывает подходы Токио к основным вопросам безопасности.

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В ноябре 2017 года Пхеньян испытал ракету нового типа "Хвасон-15", которая поднялась на высоту 4475 км и преодолела расстояние 950 км. По итогам пуска КНДР заявила, что "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В апреле прошлого года Пхеньян объявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности, отдав предпочтение развитию социалистической экономики. В мае КНДР ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов. В 2016–2017 гг. КНДР осуществила около 40 запусков баллистических ракет.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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