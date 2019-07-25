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На Азию надвигается аномальный зной: первым под удар попадет Китай

25 июля, 11:05

В провинциях Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, Аньхой и Хунань температура может превысить 40 градусов по Цельсию

Фото: Pixabay

Государственный метеорологический центр КНР объявил желтый уровень опасности в связи с грядущим повышением температуры в ряде регионов страны.

"Часть районов Северного Китая, Южного Китая, автономного района Внутренняя Монголия, провинции Шэньси, Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также большая часть территории между реками Хуанхэ и Хуайхэ будут находиться в ближайшие дни в зоне высоких температур свыше 35 градусов по Цельсию", – говорится на сайте метеоцентра.

В провинциях Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, Аньхой и Хунань температура может превысить 40 градусов по Цельсию, отмечается в сообщении.

Под влиянием жары в Китае резко возросло потребление электроэнергии, достигавшее в последние дни 2,254 млрд кВт-ч, что существенно превышает пиковые отметки прошлого года.

Стоит отметить, что в Китае действует система цветовых обозначений природных явлений, несущих угрозу человеку. Возрастание опасности обозначается голубым, желтым, оранжевым и красным цветом.

А тем временем в ряде европейских стран зафиксированы рекордно высокие температуры за всю историю.

Рекордно высоких показателей достигли температуры во многих французских городах. Например, Бордо было 41,2 градуса жары.

В Бельгии зафиксирована температура в 38,9 градуса по Цельсию, побит рекорд 1947 года.

В Италии из-за жары наивысший уровень опасности объявили в среду сразу в пяти городах – Флоренции, Турине, Больцано, Брешии и Перудже.

В Нидерландах столбик термометра поднялся до 38,8 по Цельсию на юге страны. В стране объявлен оранжевый уровень опасности.

В результате пика жары в Великобритании и Париже зафиксированы сбои в движении поездов.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.


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Тег Китай, температура, жара, аномалия

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