ВОЗ продолжит экстренное заседание для оценки степени опасности нового коронавируса

"Я решил обратиться в Комитет экспертов ВОЗ с просьбой встретиться еще раз", - заявил глава ВОЗ.

Фото: REUTERS/Bobby Yip

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по зафиксированному в КНР новому типу коронавируса и продолжат оценивать степень его опасности.

"Я чрезвычайно серьезно отношусь к тому, чтобы принять решение о том, объявлять или не объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного общественного здравоохранения", – заявил на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Я решил обратиться в Комитет экспертов ВОЗ с просьбой встретиться еще раз завтра, чтобы обсудить ситуацию", – добавил он.

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"Наша группа в Китае работает с местными экспертами и властями, чтобы исследовать вспышку (вируса)", – отметил Гебрейесус.

Новый опасный вирус начал распространяться из китайского города Ухань: предполагается, что очагом распространения инфекции стал местный рыбный рынок. По последним данным, коронавирус 2019 nCoV уже привел к смерти 17 человек, почти 500 человек инфицированы.

К тому же, он невероятно быстро распространяется: случаи заражения зафиксированы в Японии, Таиланде и даже США.

Все о вирусе и симптомах заражения, а также последнюю информацию о его распространении читайте в нашем материале "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: все подробности".

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