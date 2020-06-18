ВОЗ снова объявила, что отказывается от противомалярийного препарата для борьбы с COVID-19

Последнее исследование, показало, что гидроксихлорохин не лучше плацебо

Всемирная организация здравоохранения объявила, что она отказывается препарата гидроксихлорохин для борьбы с COVID-19. Ранее считалось, что это лекарство способно помогать в лечении коронаврусной инфекции.Это уже второй случай, когда ВОЗ отменяет использование гидроксихлорохина.

Об этом сообщает CNBC.

Исследования показало, что гидроксихлорохин не настолько полезен при новой болезни, а также вызывал проблемы с сердцем у некоторых пациентов. Последнее исследование, показало, что гидроксихлорохин не лучше плацебо в профилактике коронавирусных инфекций.

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В понедельник Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило об отмене разрешения на экстренное использование хлорохина и гидроксихлорохина против COVID-19.

Также в ВОЗ призвали общественность проявлять осторожность в отношении дексаметазона, который накануне британские ученые назвали прорывом.

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Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом.

Однако после того, как многие политики раскритиковали его, пообещал "слезть с таблеток".

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