ВОЗ снова объявила, что отказывается от противомалярийного препарата для борьбы с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения объявила, что она отказывается препарата гидроксихлорохин для борьбы с COVID-19. Ранее считалось, что это лекарство способно помогать в лечении коронаврусной инфекции.Это уже второй случай, когда ВОЗ отменяет использование гидроксихлорохина.
Об этом сообщает CNBC.
Исследования показало, что гидроксихлорохин не настолько полезен при новой болезни, а также вызывал проблемы с сердцем у некоторых пациентов. Последнее исследование, показало, что гидроксихлорохин не лучше плацебо в профилактике коронавирусных инфекций.
В понедельник Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило об отмене разрешения на экстренное использование хлорохина и гидроксихлорохина против COVID-19.
Также в ВОЗ призвали общественность проявлять осторожность в отношении дексаметазона, который накануне британские ученые назвали прорывом.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом.
Однако после того, как многие политики раскритиковали его, пообещал "слезть с таблеток".
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