ВОЗ возобновила испытания противомалярийного препарата от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду объявили о возобновлении клинических испытаний противомалярийного препарата гидроксихлорохина, неэффективность которого ранее доказали ученые, в качестве средства лечения коронавируса COVID-19.
По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, после анализа доступных данных по смертности эксперты пришли к выводу, что нет причин отказываться от плана клинических испытаний.
Ранее ВОЗ временно приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохина в качестве средства лечения коронавируса COVID-19, поскольку было необходимо проанализировать его действие.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом.
Однако после того, как многие политики раскритиковали его, пообещал "слезть с таблеток".
Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.
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