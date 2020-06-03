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ВОЗ возобновила испытания противомалярийного препарата от коронавируса

3 июня, 22:05

Елена Вус Елена Вус

Подобные испытания были прекращены более недели назад

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду объявили о возобновлении клинических испытаний противомалярийного препарата гидроксихлорохина, неэффективность которого ранее доказали ученые, в качестве средства лечения коронавируса COVID-19.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, после анализа доступных данных по смертности эксперты пришли к выводу, что нет причин отказываться от плана клинических испытаний.

Ранее ВОЗ временно приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохина в качестве средства лечения коронавируса COVID-19, поскольку было необходимо проанализировать его действие.

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Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом.

Однако после того, как многие политики раскритиковали его, пообещал "слезть с таблеток".

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Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.

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ВОЗ малярия испытания препарат коронавирус COVID-19

Источник: Интерфакс-Украина

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