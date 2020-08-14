Українська
$ 27,41
32,42
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Врач рассказал о третьей смерти на протестах в Беларуси – власти отрицают

14 августа, 01:23

Жители Жодино требуют от мэра убрать из города ОМОН

В четверг, 13 августа, городской глава белорусского Жодино Дмитрий Заблоцкий пришел на митинг, проходящий в рамках протестов против фальсификаций на выборах в Беларуси, где также прозвучало заявление присутствующего медика, что в городской больнице умер избитый силовиками мужчина.

Реклама

"Врач скорой помощи заявил, что в больнице города умер мужчина, избитый силовиками", – сообщает "МБХ медиа".

По информации MK.ru, Заблоцкий в ответ назвал утверждение медика "враньем", но пообещал прийти разобраться в больницу.

Кроме того, жители города потребовали от него убрать ОМОН из Жодино и пересчитать результаты голосования на местных участках.

В конце горожане также выдвинули требование об отставке главы горадминистрации и мэру пришлось покинуть площадь под крики "Позор!".

В тренде
Кибершпионаж России: ФБР обнаружило ранее неизвестную хакерскую программу "Дроворуб"
Реклама

Ранее сообщалось, что поздно вечером 12 августа из мест предварительного содержания в Жодино неожиданно стали освобождать людей. По предварительной информации, это произошло потому, что изоляторы были переполнены, в камерах сидели по 5 человек на одних нарах.

Напомним, 13 августа появилась информация, что президент Беларуси Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу.

В то же время от имени властей уже выступила с обращением председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, которая заявила, что "Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни".

Кочанова выступила с обращением

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты жертвы Беларусь
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять