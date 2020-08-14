Врач рассказал о третьей смерти на протестах в Беларуси – власти отрицают

В четверг, 13 августа, городской глава белорусского Жодино Дмитрий Заблоцкий пришел на митинг, проходящий в рамках протестов против фальсификаций на выборах в Беларуси, где также прозвучало заявление присутствующего медика, что в городской больнице умер избитый силовиками мужчина.

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"Врач скорой помощи заявил, что в больнице города умер мужчина, избитый силовиками", – сообщает "МБХ медиа".

По информации MK.ru, Заблоцкий в ответ назвал утверждение медика "враньем", но пообещал прийти разобраться в больницу.

Кроме того, жители города потребовали от него убрать ОМОН из Жодино и пересчитать результаты голосования на местных участках.

В конце горожане также выдвинули требование об отставке главы горадминистрации и мэру пришлось покинуть площадь под крики "Позор!".

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Ранее сообщалось, что поздно вечером 12 августа из мест предварительного содержания в Жодино неожиданно стали освобождать людей. По предварительной информации, это произошло потому, что изоляторы были переполнены, в камерах сидели по 5 человек на одних нарах.

Напомним, 13 августа появилась информация, что президент Беларуси Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу.

В то же время от имени властей уже выступила с обращением председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, которая заявила, что "Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни".

Кочанова выступила с обращением

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