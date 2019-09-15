Второй этап поставок С-400 завершен – Минобороны Турции

Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем(ЗРС) С-400 в Турцию завершен. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны республики.
"Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРС С-400", — указывается в документе.
В Минобороны также отметили, что поставки С-400 в Турцию "начались 27 августа 2019 года".
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в своем выступлении на панели Стратегического форума в словенском городе Блед, что Турция нуждается в системах ПВО, поэтому в случае невозможности приобрести системы Patriot из США продолжит покупать системы С-400 в России.
Напомним, в Белом доме потребовали от Анкары отказаться от российских С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.
Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .
Ранее Помпео выразил коллеге соболезнования в связи с гибелью турецкого дипломата в результате вооруженного нападения 17 июля в иракском Эрбиле.
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