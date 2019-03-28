ВВС Израиля нанесли новый удар по сектору Газа

Военный самолет нанес удар по позиции боевиков, которые ранее осуществили запуск горящих воздушных шаров

Фото: AFP

ВВС Израиля нанесли новый удар по сектору Газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/861/bec/5c4861bec685f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/861/bec/5c4861bec685f.jpg 2019-03-28T15:55:00+02:00 Другие страны Военный самолет нанес удар по позиции боевиков, которые ранее осуществили запуск горящих воздушных шаров

ВВС Израиля нанесли в четверг удар по объекту палестинской группировки, действующей в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Авихай Эдри.

"Военный самолет (ВВС Израиля) нанес удар по позиции боевиков, которые ранее осуществили запуск (горящих) воздушных шаров из северной части сектора Газа в направлении Израиля", - заявил Эдри.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля, воздушные шары "со взрывчаткой были запущены с территории Газы по гражданским лицам в Израиле". "Мы нанесли удары по ответственным за это террористам", - говорится в сообщении.

По данным газеты "Таймс оф Израэл", удар был нанесен с беспилотника. Отмечается, что в течение дня несколько шаров со взрывными устройствами упали на израильской территории у границы с Газой.

Палестинское агентство ВАФА подтвердило информацию о нанесенном со стороны Израиля авиаударе и сообщило о пострадавших, не уточняя их числа.

Ранее премьер-министр и министр обороны страны Биньямин Нетаньяху заявил,что Израиль готов приложить все усилия для защиты своих граждан от атак из сектора Газа.

"Я только что провел совещание с представителями Генштаба и руководством служб безопасности и могу сказать: мы можем сделать намного больше (в секторе Газа – Ред.), и мы сделаем все необходимое, чтобы защитить нашу страну, наших граждан", - сказал Нетаньяху.

Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.

Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.

Кроме того, вечером, после того, как группировки заявили о прекращении огня, израильские военные сообщили о том, что южные районы государства были атакованы десятками ракет . В ответ военные поразили 15 целей в Газе и продолжили наносить удары по позициям ХАМАС, в том числе с использованием танков и вертолетов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ВВС Израиля нанесли новый удар по сектору Газа". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.