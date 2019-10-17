ВВС коалиции авиаударом уничтожили боеприпасы, оставленные в Сирии после отвода войск

Фото: REUTERS/Murad Sezer, Stoyan Nenov, Khalil Ashawi, Omar Sanadiki

ВВС международной антитеррористической коалиции нанесли в Сирии удар для уничтожения оставленных после отвода войск боеприпасов. Сообщение об этом опубликовал на своей странице в Twitter официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс.

"16 октября, после того как военнослужащие коалиции и основная боевая техника покинули район, два истребителя F-15E коалиции успешно нанесли заранее спланированный авиаудар по цементному заводу компании Lafarge , чтобы уничтожить склад с боеприпасами и снизить пригодность объекта с военной точки зрения", — написал он.

До этого Кэггинс сообщил, что войска коалиции покинули в среду города Ракка и Табка на северо-востоке Сирии.

Ранее телеканал "Аль-Маядин" информировал, что передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка, который до последнего времени находился под контролем курдских военизированных формирований.

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Во вторник сирийские правительственные силы установили контроль над городом Табка и близлежащим аэродромом в провинции Ракка, а также заняли ряд мостов через Евфрат и две гидроэлектростанции. Некоторое время назад военнослужащие сирийской армии вошли на две бывшие базы американских сил в Манбидже (85 км от Алеппо), созданные два года назад для патрулирования северных районов Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду, 16 октября, направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии. Телеканал CBS отмечал, что на них будет возложена задача добиваться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Он также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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