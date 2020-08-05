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Взрыв в Бейруте: как сейчас выглядит разрушенная часть города (видео)

5 августа, 07:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На месте работают медики и спасатели

В столице Ливана Бейруте, после оглушительного взрыва на складе, все еще продолжается масштабный пожар, спасатели и медики ищут жертв трагедии.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Life Shot 5 августа. На кадрах видно, что в городе разрушены десятки зданий, на месте работают медики, спасатели и полиция.

Видео: Life shot

Напомним, 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута прогремел мощный взрыв, который привел к масштабным разрушениям в городе. Очевидцы сразу начали выкладывать видео огромного столпа дыма, который, по словам людей, "на время затмил солнечный свет". Вслед за первым взрывом прозвучал второй. Жертвами стали десятки человек, счет пострадавших идет на тысячи.

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В связи с этим, местные власти готовятся ввести двухнедельное чрезвычайное положение. Вооруженным силам будет поручено взять на себя ответственность за обеспечение безопасности страны.

Также после взрыва Бейрут объявлен районом стихийного бедствия. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб потребовал создать комиссию для изучения обстоятельств взрыва.

Видео: Reuters
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Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан медики полиция последствия пострадавшие стихийное бедствие взрыв в Бейруте
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