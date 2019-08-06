/ Фото: AFP

Взрыв в центре Каира: 20 погибших, почти полсотни раненых https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82,%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82,%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2 2019-08-06T02:13:09+03:00 Другие страны По мнению правоохранителей, автомобиль заминировала экстремистская группировка Хазм

Количество погибших в результате взрыва в центре Каира возросло до 20.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Автомобиль, который ехал по встречной полосе столкнулся с тремя другими автомобилями около Национального института рака.

В одном авто была взрывчатка, которую планировали использовать в террористической операции.

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По мнению правоохранителей, автомобиль заминировала экстремистская группировка Хазм, которая пока не отреагировала на обвинение.

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Напомним, что возле онкологического центра в столице Египта Каире произошел взрыв.

Ранее сообщалось о не менее 19 погибших и 30 раненых.

Напомним, ранее в июле в сирийском Африне взорвался припаркованный в центре города автомобиль. В результате теракта погибли 11 человек, еще 35 были ранены. Из-за разлива топлива из бака вспыхнул пожар. Улицу, на которой произошел теракт, затянуло густым черным дымом.

Кроме этого, мы сообщали, что в американским штате Кентукки произошел мощный взрыв на газопроводе, в результате чего над округом Линкольн в небо поднялся огненный шар. По словам спасателей, высота пламени была до 90 метров.

Также, на пороховом заводе в российской Перми случилось ЧП, в результате которого пострадали люди. Днем 31 июля на предприятии произошел "групповой несчастный случай": во время работы с технологическими изделиями прогремел взрыв.

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