Взрыв в центре Каира: 20 погибших, почти полсотни раненых

Количество погибших в результате взрыва в центре Каира возросло до 20.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Автомобиль, который ехал по встречной полосе столкнулся с тремя другими автомобилями около Национального института рака.
В одном авто была взрывчатка, которую планировали использовать в террористической операции.
По мнению правоохранителей, автомобиль заминировала экстремистская группировка Хазм, которая пока не отреагировала на обвинение.
Напомним, что возле онкологического центра в столице Египта Каире произошел взрыв.
Ранее сообщалось о не менее 19 погибших и 30 раненых.
Напомним, ранее в июле в сирийском Африне взорвался припаркованный в центре города автомобиль. В результате теракта погибли 11 человек, еще 35 были ранены. Из-за разлива топлива из бака вспыхнул пожар. Улицу, на которой произошел теракт, затянуло густым черным дымом.
Кроме этого, мы сообщали, что в американским штате Кентукки произошел мощный взрыв на газопроводе, в результате чего над округом Линкольн в небо поднялся огненный шар. По словам спасателей, высота пламени была до 90 метров.
Также, на пороховом заводе в российской Перми случилось ЧП, в результате которого пострадали люди. Днем 31 июля на предприятии произошел "групповой несчастный случай": во время работы с технологическими изделиями прогремел взрыв.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк