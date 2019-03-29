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Ядерный список Северной Кореи и требования США: СМИ выяснили важные детали

Сегодня, 08:32

У США есть данные о по меньшей мере 104 объектах в КНДР, которые связаны с ядерной программой

Ядерный список Северной Кореи и требования США: СМИ выяснили важные детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6c4/849/5c46c48495567.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6c4/849/5c46c48495567.jpg Другие страны У США есть данные о по меньшей мере 104 объектах в КНДР, которые связаны с ядерной программой

КНДР располагает по меньшей мере 104 объектами, связанными с ее ядерной программой. Об этом сообщает в пятницу телеканал KBS, получивший доступ к части содержания списка северокорейских ядерных объектов, который имеется в распоряжении правительств Республики Корея и США.

В документе имеются данные о как минимум 104 таких объектов. При этом в качестве критерия достижения денуклеаризации указывается необходимость закрытия сорока из них. В список входят, в частности, 15 исследовательских и контролирующих учреждений и восемь предприятий по добыче урана.

Они расположены главным образом в районе Йонбена в провинции Пхенан-Пукто, а также в пригородах Пхеньяна и уезде Пхенсан провинции Хванхэдо.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с СШАо денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.


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Тег США, КНДР, Северная Корея

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Источник:

ТАСС

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