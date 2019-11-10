Госбюджет, пенсии, субсидии, зарплаты: что изменилось за неделю

Фото: Pixabay

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Что будет с пенсиями в будущем году, кому поднимут зарплаты и как их будут выплачивать – читайте ТОП-5 главных экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Кабмин передал в Раду доработанный проект бюджета-2020

Кабинет министров передал 5 ноября в Верховную Раду доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год.Сам текст документа пока не обнародован.

Напомним, что Кабмин вечером, 3 ноября, утвердил обновленный проект государственного бюджета-2020, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"). При этом проект бюджета-2020 в первом чтении был принят Верховной Радой18 октября.

Средний курс гривни в 2020 году в обновленном проекте бюджета составит 27 грн/долл. Этот курс взят из базового сценария макроэкономического прогноза, подготовленного Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В прогнозе также есть оптимистический сценарий, который предусматривает, что доллар в 2020 году будет в среднем стоить 24,8 грн. В изначальном варианте проекта бюджета-2020 закладывался курс 28,2 грн/долл.

Кроме того, как стало известно, в новый проект бюджета добавили денег учителям и больным. Так, одним из приоритетных сегментов 2020 года названа медицина. На эту отрасль планируется выделить 113,3 млрд грн (в первом проекте закладывалось 108 млрд). Более чем втрое обещают расширить программу "Доступные лекарства" (3,2 млрд грн, тогда как в 2019 году закладывался 1 млрд), а также заложить большую сумму на покупку лекарств (9,7 млрд вместо 6,4 в 2019-м) и на лечение украинцев за границей (1,09 млрд вместо 689 млн в 2019-м).

На образование в обновленном проекте закладывается 145,1 млрд грн (вместо 136,4 млрд в первом варианте госбюджета). Благодаря этому теперь есть деньги и на 30%-ные доплаты учителям во всех регионах за престижность профессии. Также впервые вводится ежегодная денежная поддержка молодых учителей в размере 21 тыс. грн. Кроме того, на 10% увеличат зарплаты силовикам.

Стало известно, как вырастут пенсии в 2020 году

В 2020 году в Украине будут незначительно повышены пенсии – после индексации социальных выплат. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя обновленный проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

"Конечно, пенсии будут индексированы, они вырастут, но вырастут не сильно, к сожалению… Для этого необходим очень серьезный ресурс и нужно, чтобы экономика росла значительно быстрее", - сказал Гончарук.

Индексация на уровень инфляции – это максимум, на что могут рассчитывать пенсионеры в следующем году, соглашается с премьером доктор экономических наук Алексей Плотников.

"Лучшее, что может сделать это правительство – индексировать пенсии на уровень инфляции. Тогда просто не будут обесцениваться пенсии. В худшем случае их будут повышать на незначительную сумму, что, с учетом роста инфляции, повышения тарифов, приведет к обесцениванию пенсий граждан", – рассказал Плотников в комментарии сайту "Сегодня".

На практике повышение пенсионных выплат будет происходить раз в квартал, однако богаче получатели не станут, считает экономист.

"Раз в квартал будут повышать пенсию, но с учетом 10% инфляции в год, в конце года выяснится, что как раз на 10% пенсии выросли, что соответствовало инфляции", – отметил Плотников.

Без учета субсидий: украинцы получат коммунальные платежки по новым правилам

Украинцы уже в ноябре получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа – без учета льгот и субсидий. Об этом заявил замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко. Нововведение связано с началом второго этапа монетизации субсидий. Первый этап монетизации длился с начала 2019 года.

Если на первом этапе перерасчет производился на уровне предприятия коммунальной сферы, то теперь эти расчеты будут проводить органы социальной защиты населения.

"Начиная с платежек за октябрь все льготники и субсидианты будут получать полный размер платежки без учета льгот", - сказал чиновник.

После расчета органы соцзащиты самостоятельно перечисляют средства субсидий либо в государственный Ощадбанк, чтобы он оплатил коммунальные услуги соответствующего льготника, либо при желании льготника на указанные им реквизиты, чтобы получить средства и оплатить коммунальные услуги самостоятельно.

При этом Музыченко сообщил, что в настоящее время более 95% льготников получают субсидии в безналичной денежной форме – через Ощадбанк.

Украинский реестр бизнеса стал самым открытым в мире: в доступ выложили данные ФЛП

Министерство юстиции издало указ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме. Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.

Как объясняют эксперты платформы работы с открытыми данными Opendatabot, теперь украинцы смогут следить за рядом новых параметров. Например, появилась возможность искать информацию по номеру регистрации физлица-предпринимателя (ФЛП, укр. – ФОП).

Теперь, по словам специалистов, украинский реестр бизнеса стал самым открытым в мире.

"Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФЛП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателях в Украине. Наличие номера регистрации ФЛП позволит сделать другим государственным органам следующий шаг в открытии данных. Например, Государственная фискальная служба сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговом статусе, и при этом сохранить персональные данные предпринимателей. С этого момента Украина имеет самый открытый реестр бизнеса в мире", – отметил Алексей Иванкин, основатель Opendatabot.

Кабмин запретил платить зарплату наличкой сотрудникам госучреждений

Кабинет министров принял решение о выплате зарплат госслужащим в безналичной форме. Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Он отметил, что в год центральные органы власти и обладминистрации тратят 60 млн грн на банковские комиссии за то, что платят зарплату наличными, а также определенную сумму за выплаты командировочных. Министр уточнил, что около 7% сотрудников госорганов получают зарплату наличными, а не на банковский счет.

"Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму. Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя. 60 млн грн – это не такая большая сумма в масштабе всего бюджета. Но это – одно из многих мероприятий, которые мы делаем, чтобы выполнить строгие KPI по оптимизации бюджета", – сообщил Дубилет.

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